Германия

Football.ua анонсирует центральный поединок 25-го тура Бундеслиги.

В рамках 25-го тура чемпионата Германии в Менхенгладбахе состоится главный матч уик-энда в Бундеслиге, в котором местная Боруссия примет гостей из Дортмунда.

Боруссия М — Боруссия Д

Суббота, 7 марта, Боруссия Парк, 19:30. Прямая трансляция на Футбол 1

Уже давно дерби между этими командами не несло такого турнирного значения, как сегодня. До конца чемпионата осталось девять поединков, но и Гладбах, и Дортмунд не оставляют надежд привезти серебряную салатницу в свой город по итогам чемпионата. Осечка любой из команд в очном противостоянии может принести значительные проблемы командам в дальнейшей гонке за чемпионством. Оба коллектива пребывают в отличной форме, да и травмированных исполнителей перед грядущим дерби нет. Разве что не сыграет против бывшей команды Марко Ройс, но "шмели" великолепно побеждают и без него.

Гладбах мог и вовсе быть максимально близко к вершине, имея при этом игру в запасе, не допусти он ранее две осечки в играх против Лейпцига и Хоффенхайма, когда соперники вырывали ничью под самый занавес поединка. В остальном, "жеребцы" регулярно добывают победы, да и проблему с потерей очков в выездных поединках удалось решить — максимальное количество баллов и семь забитых голов в последних двух гостевых встречах.

Команде Розе важно не терять очки, так как в борьбе за серебряную салатницу можно и вовсе лишиться места в зоне Лиги чемпионов — идущий следом Байер набрал великолепный ход, и может обойти Гладбах, если тот будет терять очки.

У Дортмунда ситуация та же. Подопечные Фавра демонстрируют отличный футбол, выиграв три последние игры в чемпионате и обыграв в родных стенах ПСЖ в Лиге чемпионов. Проблема для "шмелей" состоит в том, что в Бундеслиге они в последнее время добывали победы против коллективов слабее, а когда наткнулись на Байер, то последовало тяжелое поражение со счетом 3:4. Дортмундцам будет важно доказать свой класс против равного соперника.

В очных встречах безоговорочное преимущество имеет Боруссия Д. "Шмели" побеждали в последних десяти поединках, а последняя ничья между командами была зафиксирована в 2013 году. Если следовать статистике, то Дортмунд — фаворит матча, но по факту уровень команд равен. Команда Фавра опаснее играет в атаке, а подопечные Розе — надежнее в обороне. Также фактор домашнего поля для "жеребцов" может сыграть свою роль.