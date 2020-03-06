Германия

Ультрас немецких клубов не собираются останавливаться.

В Германии продолжаются акции протеста против владельца Хоффенхайма Дитмара Хоппа и Немецкого футбольного союза.

Faszination fankurve заявила, что ультрас, которые состоят в организации Fanszenen Deutschland (пер. — Фан-клубы Германии), не желают прекращать "войну" против двойных стандартов со стороны футбольных властей.

Ультрас обвиняют НФС во вражде к демократии. Также фанатов не устраивает, что в Германии вновь ввели коллективное наказание за нарушение правопорядков на стадионе.

Болельщиков не устраивает, что в Германии футбол становится бизнесом и все больше клубов перестают быть частичной собственностью болельщиков, к примеру как РБ Лейпциг, Хоффенхайм и леверкузенский Байер.

Более подробно о причинах негодования немецких ультрас вы можете ознакомиться в нашем специальном материале.

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