Германия

Евгений Музыка — про очередной бой в войне немецких фанатов и столь нелюбимого ими президента "деревенских".

"Все остается прежним: НФС нарушает свои обещания, а Дитмар Хопп – сукин сын".

Болельщики Баварии

Матч Хоффенхайм – Бавария запомнится отнюдь не чудовищным разгромом хозяев 6:0. Он прогремел по всему миру из-за ненависти немецкого фан-движения к владельцу Хоффенхайма Дитмару Хоппу. Нужно понимать, что эта ненависть – лишь верхушка айсберга, и не менее значимую его часть составляют действия Немецкого футбольного союза.

Что произошло

На 68-й минуте матча при счете 6:0 болельщики Баварии вывесили баннер с оскорблениями в адрес Дитмара Хоппа. Сразу же тренер Баварии Ханси Флик, его ассистент Херрманн Герланд отправились побеседовать с фанатами, чтобы те убрали баннер. К тренеру присоединились и игроки – Томас Мюллер и Тиаго Алькантара. На 78-й минуте оскорбления повторились, и судья остановил игру на несколько минут. После возобновления матча команды больше не играли в футбол, просто перекатывая мяч друг другу.

После матча Хопп вышел на поле в окружении игроков и руководства обеих комад, удостоившись овации от местной публики.

Bayern fans unveiled a banner insulting Hoffenheim investor Dietmar Hopp.



In protest, the teams spent the final 10 minutes of the match passing to each other and ended the game with a show of support for Hopp.



(via @btsportfootball) pic.twitter.com/cxtNViKg44 — ESPN FC (@ESPNFC) February 29, 2020

Как зарождалась ненависть

Уникальность Германии среди топовых европейских чемпионатов – в том, что решающее право голоса имеют болельщики: 50% + 1 голос (правило "50+1") принадлежат именно им. Поэтому до сих пор мы не видим в Бундеслиге ни российских олигархов, ни американских миллиардеров, ни шейхов, которые попросту покупали бы успех для своей команды.

В картине мира немецких фанатов финансовый успех клуба должен быть следствием его результатов на футбольном поле, а также грамотных управленческих решений, а не наоборот.

Как и любое правило, "50+1" имеет исключения. В данном случае – четыре, и все они в разной мере ненавистны фанатам "настоящих" немецких клубов. Чуть меньше ненависти Вольфсбургу и Байеру, которые изначально были командами рабочих фабрик Volkswagen и Bayer соответственно, а позже со временем превратились в профессиональные клубы. Наиболее ненавистный РБ Лейпциг заслуживает отдельного разговора, а пока поговорим о Хоффенхайме и его владельце.

Хоффенхайм сумел обойти правило 50+1 благодаря следующей поправке: каждый человек, который непрерывно в течение 20 лет существенно финансировал клуб, может выкупить контрольный пакет его акций. Дитмар Хопп, в свое время игравший за юношескую команду "деревенских", ныне владеет 96% акций Хоффенхайма.

Еще в 2000 году Хоффе был никому не известным клубом пятого дивизиона, а в 2008 – оформил выход в Бундеслигу и даже стал ее "осенним чемпионом". Все это произошло благодаря мощным финансовым влияниям Хоппа и не могло понравиться болельщикам, которые протестовали против Хоффенхайма еще со времен выхода клуба во вторую Бундеслигу.

Точка кипения

Оскорбления в адрес Дитмара из уст болельщиков, скандирования: "Надеемся, это твое последнее Рождество" – дело совершенно привычное. Дортмундские фанаты, среди прочего, вывесили баннер с его изображением в прицеле и подписью "До свидания, Хопп". Все это привело к оглашенному 21 февраля двухлетнему запрету для всех болельщиков "шмелей" посещать выездные матчи с Хоффенхаймом.

Уже на следующий день протесты против Хоппа разразились в Менхенгладбахе. Болельщики местной Боруссии были не мягче: все то же изображение Дитмара, все тот же снайперский прицел.

Феликс Брых прервал матч, пока баннеры не убрали, а спортивный директор "жеребцов" Макс Эберль после игры был категоричен: "Перед игрой мы ясно объявили: клуб против расизма и преследований. А затем 50 тупиц поднимают такой баннер. Мне стыдно. 99% болельщиков показали, что не хотят иметь ничего общего с этим. А это — трусы, которые прячутся за флагами, надевают маски и исчезают в толпе. Надеюсь, мы их найдем и забаним".

Почему фанаты не любят Немецкий футбольный союз

Еще одна причина ненависти фанатов к Хоппу – это то, что НФС вернулся к практике коллективных наказаний, хотя в 2017 обещал их не использовать (этому посвящена вторая строчка баннера, "НФС нарушает свои обещания"). Болельщики в этом видят влияние Хоппа, чья фирма SAP SE – один из спонсоров НФС.

Вместе с тем, НФС обвиняют в том, что реакция зависит от связей потерпевших с организацией: проявления расизма не приводили к серьезным остановкам матчей. О том же форварде Лейпцига и сборной Германии Тимо Вернере также часто распевают, что он "сукин сын", но никакой реакции на это не было.

Недовольны ультрас и тем, что Хоффенхайму совершенно сошел с рук "саундгейт" 2012 года. Тогда один из сотрудников клуба признался, что использовал против фанатов Боруссии Д специальную систему, которая издавала высокочастотные звуки. Это было сделано, чтобы заглушить оскорбления в адрес Хоппа, которые тот сотрудник считал недопустимыми. При этом работник клуба утверждал, что то была целиком его идея, о которой больше никто не знал. После этого один из болельщиков обратился в больницу из-за звона в ушах и был вынужден пропустить работу.

Хоффенхайм принес официальные извинения за этот инцидент, добавив, что сотрудник "не понимал серьезность своих действий, которые должны были иметь юмористический характер". Наказания от НФС не последовало.

Официальная реакция Баварии

Еще после первых оскорблений председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге принес свои извинения Хоппу, а после клуб опубликовал на официальном сайте его речь. В ней Румменигге осуждает поведение болельщиков и говорит, что "Людям, сделавшим это, больше нет места на стадионе!".

Ничего удивительного, учитывая, что Бавария публично поддерживала Дитмара Хоппа еще в 2018 году, когда его оскорбляли фанаты третьей стороны – Боруссии Дортмунд. Почему? Ответ прост: бизнес-сотрудничество мюнхенцев и принадлежащей Хоппу SAP SE тянется еще с 1972 года.

Позиция фанатов

Показательно, что акцию протеста провели не наказанные дортмундские фанаты, а их мюнхенские коллеги, к которым Хопп с первого взгляда отношения не имеет. Однако они обвиняют Дитмара в войне со многими фанатскими движениями по всей Германии и напоминают, что именно из-за него НФС снова использует практику коллективного наказания, да и "саундгейт" отнюдь не забыт.

Ожидать ли окончания войны? Вместо ответа – заявление болельщиков с сайта suedkurve-muenchen.org, который на момент написания статьи "лег" (текст взят с Focus).

"Подобные оскорбления часто звучат во время футбольных матчей. Вам не обязательно одобрять формулировку, но у нас не было альтернативы, это единственный способ привлечь необходимое внимание. Люди будут и дальше продолжать использовать их, и прерывая из-за этого матчи, вы больше не сможете сыграть все 90 минут матча. Прерывание игры было чрезмерной и абсурдной мерой.

Футбол остается грязным – фанаты продолжают бунтовать – против коллективного наказания – иди на**й НФС!"