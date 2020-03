"Все остается прежним: НФС нарушает свои обещания, а Дитмар Хопп – сукин сын".

Болельщики Баварии

Матч Хоффенхайм – Бавария запомнится отнюдь не чудовищным разгромом хозяев 6:0. Он прогремел по всему миру из-за ненависти немецкого фан-движения к владельцу Хоффенхайма Дитмару Хоппу. Нужно понимать, что эта ненависть – лишь верхушка айсберга, и не менее значимую его часть составляют действия Немецкого футбольного союза.

На 68-й минуте матча при счете 6:0 болельщики Баварии вывесили баннер с оскорблениями в адрес Дитмара Хоппа. Сразу же тренер Баварии Ханси Флик, его ассистент Херрманн Герланд отправились побеседовать с фанатами, чтобы те убрали баннер. К тренеру присоединились и игроки – Томас Мюллер и Тиаго Алькантара. На 78-й минуте оскорбления повторились, и судья остановил игру на несколько минут. После возобновления матча команды больше не играли в футбол, просто перекатывая мяч друг другу.

После матча Хопп вышел на поле в окружении игроков и руководства обеих комад, удостоившись овации от местной публики.

Bayern fans unveiled a banner insulting Hoffenheim investor Dietmar Hopp.



In protest, the teams spent the final 10 minutes of the match passing to each other and ended the game with a show of support for Hopp.



(via @btsportfootball) pic.twitter.com/cxtNViKg44