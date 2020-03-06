Бавария интересуется полузащитником Гента

Представитель чемпионата Бельгии требует 25 млн евро за канадца.
Джонатан Давид, Getty Images
06 марта 2020, 23:10
По информации FootNews, полузащитник Гента Джонатан Давид привлек к себе внимание мюнхенской Баварии.
Контракт 23-летнего канадца с "буйволами" рассчитан до 2023 года, однако и клуб, и сам игрок рассчитывают на трансфер грядущим летом.
Зная об интересе со стороны Баварии, Гент желает заполучить 25 млн евро.
В текущем сезоне Давид отыграл 39 матчей, отметившись 23 голами и 10 ассистами.
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