Бавария интересуется полузащитником Гента

Германия

Представитель чемпионата Бельгии требует 25 млн евро за канадца.

По информации FootNews, полузащитник Гента Джонатан Давид привлек к себе внимание мюнхенской Баварии.

Контракт 23-летнего канадца с "буйволами" рассчитан до 2023 года, однако и клуб, и сам игрок рассчитывают на трансфер грядущим летом.

Зная об интересе со стороны Баварии, Гент желает заполучить 25 млн евро.

В текущем сезоне Давид отыграл 39 матчей, отметившись 23 голами и 10 ассистами.