Германия

Предлагаем вашему вниманию котировки на центральный матч тура.

В поединке двадцать пятого тура чемпионата Германии состоится битва двух Боруссий.

Небольшое преимущество в предматчевых прогнозах на стороне дортмундцев. Так, коэффициент Parimatch на победу команды Люсьена Фавра составляет 2,2, на ничью – 3,85, а на победу команды из Гладбаха – 3,1.

Неплохой коэффициент предлагается на то, что команды смогут забить три и более голов. Поставить на такой исход можно с показателем 1,52.

Поклонников оригинальных прогнозов может привлечь ставка "Боруссия Дортмунд забьет гол до 15-й минуты включительно: да". Коэффициент — 4,2.

Матч Боруссия М — Боруссия Д начнется в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.