Аугсбург уволил главного тренера

Мартин Шмидт покинул команду после поражения Баварии.
Мартин Шмидт, photo FC Augsburg
09 марта 2020, 18:04
Представитель немецкой Бундеслиги Аугсбург объявил об увольнении Мартина Шмидта с должности главного тренера.
"Фуггеры" проиграли мюнхенской Баварии (0:2) в чемпионате Германии. Именно это и стало поводом увольнения Шмидта.
После 25 туров Аугсбург располагается на четырнадцатой строчке, имея в активе 27 очков.
Шмидт проработал с аугсбуржцами менее года, возглавив команду 9 апреля 2019-го. Всего специалист провел 32 поединка, выиграв 9 матчей, еще было 7 ничьих и 16 поражений.
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