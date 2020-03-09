Аугсбург уволил главного тренера

Германия

Мартин Шмидт покинул команду после поражения Баварии.

Представитель немецкой Бундеслиги Аугсбург объявил об увольнении Мартина Шмидта с должности главного тренера.

"Фуггеры" проиграли мюнхенской Баварии (0:2) в чемпионате Германии. Именно это и стало поводом увольнения Шмидта.

После 25 туров Аугсбург располагается на четырнадцатой строчке, имея в активе 27 очков.

Шмидт проработал с аугсбуржцами менее года, возглавив команду 9 апреля 2019-го. Всего специалист провел 32 поединка, выиграв 9 матчей, еще было 7 ничьих и 16 поражений.