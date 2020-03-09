Германия

Football.ua подводит итоги 25-го тура чемпионата Германии.

Тур завершился, и на вершине турнирной таблицы произошли существенные изменения. Помимо Баварии, которая уверенно продолжает сохранять первую строчку, все команды из топ-4 изменили свои позиции. Боруссия Д наконец отобрала себе второе место, обыграв в дерби Гладбах. "Жеребцы", возможно временно, выпали из топ-4 в пользу Байера, Лейпциг оступился в Вольфсбурге и многое другое.

25-й тур:

Одиннадцатая победа Дортмунда кряду в дерби Боруссий, будничные три очка для Баварии в красивой раритетной форме

На финишной прямой сезона Бундеслиги-2019/20 наконец сформировалась привычная картина на вершине турнирной таблицы — Бавария лидер, а ее главный конкурент — это вновь Боруссия Д. "Шмели" впервые со старта сезона обогнали Лейпциг, сместив их со второй строчки. Более того, команда Фавра сделала полезное дело для всех лидирующих коллективов, а именно обыграла Гладбах, несколько остудив чемпионские амбиции "жеребцов". Матч тура полностью соответствовал своему статусу, ведь команды не уступали друг другу практически ни в чем. Только вот статистика говорит нам, что все равно в очном матче побеждает Дортмунд.

Поединки в рамках дерби Боруссий — это всегда интригующие и неуступчивые противостояния. Но в последних одиннадцати дуэлях между клубами победу всегда одерживали дортмундцы. Как бы не старался Гладбах, в какой форме они бы не пребывали, итоговый результат, пока что, закономерен.

Для хозяев старт встречи получился очень тяжелым. Гладбах со стартового свистка пошел вперед, но "шмели" открыли счет уже на 8-й минуте с первой же контратаки. Отличился Азар с передачи Холанда, который учится не только забивать голы. Тем не менее, остальную первую половину Боруссия М провела более ударно, имея около четырех отличных моментов, чтобы сравнять счет. И на старте второго тайма "жеребцы" таки достигли своей цели — Штиндль отметился с углового на 50-й минуте. Тут-то Дортмунд получил второе дыхание, которая завершилось вторым голом на 71-й минуте в исполнении Хакими.

После этого гостям удалось перекрыть кислород в атаках своего оппонента, доведя дерби до нужного для себя результата. Гладбах проиграл и опустился на пятое место, но уже 11-го числа они могут вновь вернуться в топ-4, если обыграют Кельн.

Бавария продолжает отмечать свое 120-летие, и в этот раз команда Флика вышла на поле Альянц Арены на матч против Аугсбурга в раритетной форме, приуроченной к памятной дате. В такой-то красивой форме "красные" были просто обязаны обыграть не самого грозного соперника. Конечно, "фуггеры" — это довольно крепкий середняк, но сейчас дела у команды Шмидта, которого уже успели уволить, идут не наилучшим образом, а значит и проблем с ними у гранда возникать не должно было.

Бавария осознала, что именно они и есть фаворит встречи лишь во втором тайме, потому что в первой половине мюнхенцы не создали абсолютно ничего. Даже ударов у гостей за тайм было больше. Казалось бы, отсутствие Левандовски дало о себе знать, но после перерыва на поле вышла другая команда. "Красные", которые нанесли два удара и ноль в створ в первой половине, во втором отрезке игры 15 раз завершили атаку ударом и шесть раз попали в створ.

Соответственно, баварцы открыли счет лишь на 53-й минуте. Отличился Мюллер с передачи Боатенга. Весь второй тайм мюнхенцы старались нарастить преимущество, но кульминация последовала под самый занавес встречи. Аугсбург сравнял счет на 88-й минуте, но офсайд вернул на землю "фуггеров", и тут же Бавария добила своего оппонента в контратаке на 91-й минуте. Подопечные Флика уже на четыре очка опережают ближайшего конкурента в таблице.

Лейпциг не обыграл упертый Вольфсбург, Байер продолжает стремиться в Лигу чемпионов

Матч Вольфсбург — Лейпциг был вдвойне интересен в связи с тем, что "волкам" вскоре играть против донецкого Шахтера в рамках Лиги Европы. Более того, очень любопытно было посмотреть, как команда Гласнера будет противостоять одной из сильнейших немецких команд на сегодняшний день. "Горнякам" многое можно взять с прошедшего поединка, так как хозяева абсолютно ничем не уступали более грозному оппоненту.

Лейпцигу жизненно важно было не отпускать от себя Баварию, поэтому никакой результат, кроме победы, не устраивал подопечных Нагельманна. Цель "волков" — вновь принять участие в еврокубках в будущем сезоне, но для этого необходимо занять как минимум шестое место, до которого остался всего один пункт.

Если на бумаге фаворитом пары был Лейпциг, то по ходу матча игровое преимущество не раз было на стороне Вольфсбурга. Хозяева куда более увереннее провели первый тайм, и "быкам" где-то везло, что атака "волков" — это не их самая сильная сторона. Во второй половине гости несколько выровняли игру, но задавить упертого соперника сил не хватило, хоть в последней трети матча хозяева уже откровенно играли на ничью. Лейпциг допустил серьезную осечку, потеряв по итогу второе место в таблице.

Разрушать все на своем пути продолжает Байер. Леверкузенцы хоть и не грезят мечтами о серебряной салатнице, но вот за зону Лиги чемпионов команда Боша будет сражаться до последнего. Учитывая нынешнюю форму "фармацевтов", то они — это крайне серьезная угроза всем командам, стоящих выше. Возможно, лишь помимо Баварии. К примеру, Гладбах они уже вытеснили из топ-4, но у "жеребцов" осталась игра в запасе, которая может их вернуть на прежнюю позицию.

В этот раз от Байера, который уже выиграл восемь из последних девяти поединков во всех турнирах, пострадал крайне нестабильный Айнтрахт. "Орлы" уже ни на что не рассчитывают в Бундеслиге, а их главной целью на остаток сезона остается Кубок, где они в полуфинале сыграют с Баварией. Леверкузен, к слову, тоже находится за шаг до финала. В очном же противостоянии никаких шансов у франкфуртцев не оказалось.

Хаверц уже на 4-й минуте открыл счет, а через 10 минут Бельараби удвоил преимущество хозяев. Судя по рисунку игры, результат был предопределен в первую треть первого тайма. Немногочисленные атаки гостей ничем толковым не завершались. Второй тайм полность повторил сценарий первого — два гола сразу после перерыва, и сухая игра до финального свистка. Итоговый счет 4:0, который дал понять конкурентам серьезность намерений Байера.

Шальке продолжает лихорадить, очередной камбэк от Герты

Если до нового года Шальке находился среди претендентов на зону Лиги чемпионов, то теперь "кобальтовые" в шаге от того, чтобы вовсе покинуть топ-6. В следующем туре "синие" сыграют в дерби против Боруссии Д и, вероятно, будут отодвинуты с шестого места многочисленными конкурентами, которые уже выстроились за Шальке в таблице. Конечно, этого не произойдет, если команда Вагнера обыграет "шмелей" на их поле, но позволит ли нынешняя форма "кобальтовых" сдержать Дортмунд в их родных стенах?

В 2020 году "синие" одержали лишь одну победу в Бундеслиге. В последних семи матчах чемпионата Германии — три поражения и четыре ничьи. Хоффенхайм, несмотря на хорошее начало, обыграть также не удалось. К слову, "деревенские" — это одни из главных конкурентов Шальке за их место в шестерке, и подопечные Шредера ехали на Фельтенс Арену за победой в том числе. В целом, каждая из команд получила ровно то, на что она наиграла.

Да, статистически Шальке куда более ударно провел матч. "Синие" забили на 20-й минуте, имея контроль над игрой в течение всего поединка. Но такой сценарий в родных стенах "кобальтовых" проворачивался много раз, когда хозяева доминировали и вели в счете, но в итоге игра сводилась к ничьей. Поэтому ничего необычного нет, что Хоффенхайм сравнял счет со своего единственного удара в створ ворот на 69-й минуте.

Герта, которая туром ранее сумела отыграться после проигранного первого тайма со счетом 3:0, вновь показала свое умение совершать камбэки в домашнем матче против Вердера. Старт матча дал надежду многострадальным бременцам, что наконец удастся победить, начав путь к спасению в турнирной таблице, ведь уже на 6-й минуте встречи "зеленые" обыгрывали берлинцев со счетом 2:0. Герта, которая также близка к кризисной ситуации, уже не раз позволяла себе домашние поражения против равных команд.

Но не в этот раз. На 41-й минуте Штарк возобновил интригу, а во втором тайме берлинцы продолжили давить своего оппонента. Ряд моментов завершился вторым голом на 60-й минуте в исполнении Куньи. Более того, Герта и вовсе могла вырвать три очка. На 79-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота Вердера, но видеоповтор остудил радость хозяев. Итоговые 2:2, которые никак не в пользу бременцев.

Одной строкой:

Майнц сыграл вничью с Фортуной. "Карнавальники", побеждая в меньшинстве, не смогли удержать три очка в игре против дюссельдорфцев.

Кельн одолел Падерборн. "Козлы" продолжают свою положительную серию, в этот раз обыграв одного из главных аутсайдеров таблицы.

Фрайбург победил Унион. "Грифы" вновь вернулись в гонку за топ-6, одолев в родных стенах берлинцев.

Таблица: