Германия

Хорватский вингер имеет шанс остаться Германии.

Руководство Баварии рассматривает возможность с приобретением у Интера крайнего полузащитника Ивана Перишича, который выступает в составе "красных" на правах аренды, утверждает Kicker.

По данным источника, "нерадзурри" не против избавиться от хорватского футболиста, а его ориентировочная цена составит 20-20 миллионов евро.

Тем не менее, отмечается, что в Баварии нет единого мнения касательно надобности заключения полноценного контракта с вингером, а значит, Перишич все еще близок к тому, чтобы вернуться в Интер.

Напомним, у Ивана в начале февраля случился перелом лодыжки, который он заработал на тренировке. Ранее сообщалось, что игрок в ближайшее время сможет приступить к тренировкам.