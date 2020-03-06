Германия

Стали известны некоторые детали из лазарета мюнхенской Баварии.

Нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски продолжает залечивать травму коленного сустава.

По информации Kicker, в ближайшее время поляк пройдет повторное медицинское обследование, из которого станет понятно, когда футболист сможет вернуться на футбольное поле.

Источник сообщает, что восстановление Левандовски идет по плану и, вполне возможно, игрок сможет помочь своей команде в игре против дортмундской Боруссии (4 апреля).

Также известно, что порвавший пять месяцев назад крестообразные связки Никлас Зюле начал работу по индивидуальной программе. Также на следующей неделе ожидается возвращение в общую группу Ивана Перишича, который месяц назад пережил перелом лодыжки.

В свою очередь, Жером Боатенг и Лукас Эрнандес готовы помочь Баварии уже в ближайшем матче против Аугсбурга (в воскресенье, 8 марта).

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