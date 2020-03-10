Германия

Вингер рассказал о своих предпочтениях на будущее.

Нападающий Лейпцига Тимо Вернер заявил, что рассматривает несколько важных факторов при выборе другой команды на будущее.

"В настоящее время в профессиональном футболе есть два разных варианта. Первое — это стать частью такой команды, как Ливерпуль или Манчестер Сити. Но вот в чем вопрос: хотите ли вы пойти в такую команду, где каждый новый игрок попадает в среду очень большой конкуренции? Это один момент, на который вы должны обратить внимание".

"Второе — это команды, которые нуждаются в каких-то больших изменениях, потому что они выиграли несколько больших титулов ранее, но они больше не могут конкурировать на высшем уровне. Для меня Манчестер Юнайтед — одна из таких команд", — сказал Вернер Sky Sports.

Ранее сообщалось, что немецкий футболист стал одной из главных трансферных целей для Реала и Барселоны.