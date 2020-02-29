Англия

Сообщалось, что немецкий форвард отказал Барселоне и МЮ ради Ливерпуля.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался о слухах, которые связаны с возможным трансфером в его команду нападающего РБ Лейпцига Тимо Вернера.

Если верить информации СМИ, 23-летний немец уже отверг предложения Барселоны и Манчестер Юнайтед ради того, чтобы присоединиться к составу мерсисайдского клуба.

"Конечно, мне больше нравится, когда футболисты говорят о Ливерпуле в положительном ключе, а не заявляют: "Это последний клуб, куда бы я перешел". С этой точки зрения это, безусловно, приятно, но мне больше нечего сказать на этот счет", – приводит слова Клоппа Sky Sports.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги Тимо Вернер провел за Лейпциг 23 поединка, в которых забил 21 гол и отдал 7 результативных передач.

Напомним, ранее немецкий форвард предположил, что его стиль игры идеально может подойти Ливерпулю.

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