Германия

Нападающий РБ Лейпциг Тимо Вернер сделал свой выбор.

Все попытки Барселоны и Манчестер Юнайтед убедить нападающего РБ Лейпциг Тимо Вернера продолжить карьеру в их составах не увенчались успехом — утверждает AS.

Нападающий национальной сборной Германии (29 матчей, 11 голов) твердо решил поиграть под руководством Юргена Клоппа в Ливерпуле, который готов заплатить за Тимо 30 миллионов евро и пообещал ему зарплату 8 миллионов евро в год (плюс бонусы).

23-летний форвард выступал за Штутгарт (103 матча во всех турнирах, 14 голов) и РБ Лейпциг (147, 88).

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