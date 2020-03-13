Германия

Вскоре будет остановлен последний из топ-чемпионатов Европы.

По информации Buten un binnen, поединок 26-го тура Бундеслиги Вердер — Байер, запланированный ранее на 16 марта, отменен.

Данное решение принял мэр Бремена Андреас Бовеншульте после консультаций с министром внутренних дел Ульрихом Морерой. Причина решения заключается в том, что во время матча перед стадионом ожидалось более 1 тыс болельщиков. Дабы избежать большого скопления людей, власти решили перенести поединок.

Также, как сообщает Немецкий футбольный союз, в ближайшее время будет принято решение о возможной остановке Первой и Второй Бундеслиг из-за критической ситуации с распространением коронавируса. Ожидается, что остановка может быть совершена до 2 апреля. Окончательное решение планируют принять в понедельник, 16 марта.

Матчи 26-го тура Бундеслиги, запланированные на эти выходные, пройдут, но без зрителей. Также со стороны футбольных властей последовало распоряжение сократить количество персонала в каждой из команд на время поединков.

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