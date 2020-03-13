Неделю назад команда играла против Ганновера, у которого два футболиста заболели вирусом.
Photo FC Nurnberg
13 марта 2020, 15:39
По информации Br24, представитель Второй Бундеслиги Нюрнберг ушел на карантин.
Сообщается, что команда прошла тесты на коронавирус после того, как выяснилось, что у двух игроков Ганновера диагностировано заболевание Covid-19.
В пятницу, 6 марта, Нюрнберг на своем поле принимал Ганновер (0:3). Оба заболевших игрока принимали участие в матче.
Тесты определили одну положительную пробу. Имя заболевшего игрока в Нюрнберге пока не разглашают.
Таким образом, матчи Нюрнберга против Санкт-Паули (15 марта) и Эрцгебирге Ауе (22 марта) точно не будут сыграны.
Помимо этого, в понедельник может быть объявлено решение об остановки Первой и Второй Бундеслиг.
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