Германия

Неделю назад команда играла против Ганновера, у которого два футболиста заболели вирусом.

По информации Br24, представитель Второй Бундеслиги Нюрнберг ушел на карантин.

Сообщается, что команда прошла тесты на коронавирус после того, как выяснилось, что у двух игроков Ганновера диагностировано заболевание Covid-19.

В пятницу, 6 марта, Нюрнберг на своем поле принимал Ганновер (0:3). Оба заболевших игрока принимали участие в матче.

Тесты определили одну положительную пробу. Имя заболевшего игрока в Нюрнберге пока не разглашают.

Таким образом, матчи Нюрнберга против Санкт-Паули (15 марта) и Эрцгебирге Ауе (22 марта) точно не будут сыграны.

Помимо этого, в понедельник может быть объявлено решение об остановки Первой и Второй Бундеслиг.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.