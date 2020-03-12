Германия

"Ротен" помещены на 14-дневный карантин.

По информации официального сайта Ганновера, защитник Яннес Хорн заразился коронавирусом.

Хорн стал вторым футболистом "красных", кто инфицировался Covid-19. Первым таковым в клубе стал Тимо Хюберс.

Таким образом, принято решение о помещении всех игроков и сотрудников футбольного клуба на 14-дневный домашний карантин.

Также Ганновер направит запрос в Немецкий футбольный союз с просьбой о переносе следующих матчей.

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