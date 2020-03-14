Германия

Football.ua анонсирует поединок 23-го тура УПЛ.

Стартует второй этап украинской Премьер-лиги, который, вполне вероятно, может быть прерван в ближайшее время из-за эпидемии коронавируса в Европе. Тем не менее, 23-й тур состоится, и в очном противостоянии сойдутся Днепр-1 и Мариуполь.

Днепр-1 — Мариуполь

Суббота, 14 марта, Днепр-Арена, 17:00, главный арбитр — Екатерина Монзуль. Прямая трансляция на Униан

Большинство европейских чемпионатов ушло на карантин, а значит поединки УПЛ теперь заслуживают особого внимания. Кто знает, возможно даже нейтральные болельщики из разных стран мира, жаждущие посмотреть футбол, в условиях массового дефицита обратят свой взор на матчи украинского первенства. Кроме того, календарь распорядился таким образом, что матч между днепрянами и приазовцами был в лишь прошлом туре. И данный поединок запомнился не так легкой победой хозяев со счетом 3:0, как тремя красными карточками в составе гостей.

У команды Михайленко свежо в памяти то, как надо обыгрывать Мариуполь. Кроме того, менеджер гостей Александр Бабич не сможет рассчитывать на целый ряд своих игроков, которые пропустят встречу из-за удалений в прошедшем противостоянии с Днепром-1, а именно команде не помогут Сергей Яворский, Сергей Чоботенко и Даниил Игнатенко — три основных исполнителя в составе приазовцев. У днепрян, соответственно, особых потерь нет, лишь хавбек Сергей Кравченко не поможет своим одноклубникам в поединке.

Откровенно, турнирных задач в чемпионате у обеих команд также нет. Коллективы имеют равное количество очков в таблице, находясь на расстоянии 12 баллов до зоны вылета. Для днепрян борьба будет идти за номинальное звание победителя второй шестерки, а у Мариуполя сезон все еще имеет практическую интригу, так как приазовцы в четвертьфинале Кубка Украины одолели Альянс (4:2), и теперь находятся за шаг до финала. Но, чтобы дойти до решающего матча, необходимо преодолеть Ворсклу в полуфинале.

Кто же фаворит в грядущей встрече? Пожалуй, Днепр-1. Подопечные Михайленко находятся в отличной форме, к матчу готов оптимальный состав, да и посреди недели команда отдыхала, в то время как гости провели непростой кубковый поединок. И не стоит забывать про три красные, заработанные в прошлом матче. С другой стороны, для Мариуполя будет дополнительной мотивацией отомстить днепрянам, которые помешали приазовцам занять место в первой шестерке.