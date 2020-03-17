Игрок заключил новое соглашение с немецким клубом.
Эркан Акальп, Getty Images
17 марта 2020, 12:43
Защитник Эркан Акальп подписал профессиональное соглашение с Кельном, сообщает официальный сайт немецкого клуба.
Детали контракта левого фулбека с клубом остаются неизвестными.
Акальп является воспитанником Кельна, но еще не успел дебютировать в первой команде. В текущем сезоне 18-летний игрок провел 21 поединок в составе "козлов" U-19, отличившись одним голом. Также он привлекался к тренировкам с основой.
В активе Акальпа имеется 2 матча в составе сборной Германии U-19.
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