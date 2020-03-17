Германия

Игрок заключил новое соглашение с немецким клубом.

Защитник Эркан Акальп подписал профессиональное соглашение с Кельном, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Детали контракта левого фулбека с клубом остаются неизвестными.

Акальп является воспитанником Кельна, но еще не успел дебютировать в первой команде. В текущем сезоне 18-летний игрок провел 21 поединок в составе "козлов" U-19, отличившись одним голом. Также он привлекался к тренировкам с основой.

В активе Акальпа имеется 2 матча в составе сборной Германии U-19.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.