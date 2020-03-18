Испания

Испанские гранды хотят подписать австрийского защитника.

Защитник Баварии Давид Алаба попал в сферу интересов Барселоны и мадридского Реала, сообщает издание Bild.

Австрийский футболист заинтересован в уходе из мюнхенского клуба, и испанские гранды намерены воспользоваться этой ситуацией, чтобы переманить его следующим летом.

Действующий контракт Алабы с Баварией рассчитан до июня 2021 года, и клуб, возможно, будет вынужден продать его летом, чтобы выручить за него деньги.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 28 поединков в футболке "красных", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Барселона готова предложить Лацио 40 млн евро за защитника Луиса Фелипе.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.