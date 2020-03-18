Испанские гранды хотят подписать австрийского защитника.
Давид Алаба, Getty Images
18 марта 2020, 10:26
Защитник Баварии Давид Алаба попал в сферу интересов Барселоны и мадридского Реала, сообщает издание Bild.
Австрийский футболист заинтересован в уходе из мюнхенского клуба, и испанские гранды намерены воспользоваться этой ситуацией, чтобы переманить его следующим летом.
Действующий контракт Алабы с Баварией рассчитан до июня 2021 года, и клуб, возможно, будет вынужден продать его летом, чтобы выручить за него деньги.
В текущем сезоне 27-летний игрок провел 28 поединков в футболке "красных", отличившись одним голом и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Барселона готова предложить Лацио 40 млн евро за защитника Луиса Фелипе.
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