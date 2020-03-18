Германия

Мюнхенский клуб может подписать бразильца.

Полузащитник Гремио Пепе попал в сферу интересов Баварии, сообщает издание Globo Esporte.

"Красные" намерены укрепить атакующую линию следующим летом и попытаются приобрести бразильского вингера. Руководство мюнхенского клуба рассматривает 23-летнего игрока в качестве альтернативы Лерою Сане, который может отказаться покидать Ман Сити.

Действующий контракт Пепе с Гремио рассчитан до декабря 2022 года.

В минувшем розыгрыше бразильской Серии А Пепе провел 33 поединка в футболке Гремио, отличившись восемью голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Бавария проявляет интерес к полузащитнику Гента Джонатану Давиду

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