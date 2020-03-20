Полузащитник Байера Кай Хаверц может продолжить карьеру в другом клубе Бундеслиги.
КАЙ ХАВЕРЦ, GETTY IMAGES
20 марта 2020, 22:19
Кай Хаверц заинтересовал Баварию, сообщает журналист Николо Скира.
По его информации, мюнхенский клуб предложил пятилетний контракт игроку с заработной платой восемь миллионов евро за сезон. Подробности не раскрываются.
В текущем сезоне Хаверц провел 22 матча в Бундеслиге: на его счету шесть голов и пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Байер хочет выручить за Хаверца более 100 миллионов.