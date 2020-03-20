Германия

Полузащитник Байера Кай Хаверц может продолжить карьеру в другом клубе Бундеслиги.

Кай Хаверц заинтересовал Баварию, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, мюнхенский клуб предложил пятилетний контракт игроку с заработной платой восемь миллионов евро за сезон. Подробности не раскрываются.

В текущем сезоне Хаверц провел 22 матча в Бундеслиге: на его счету шесть голов и пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Байер хочет выручить за Хаверца более 100 миллионов.