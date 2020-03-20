Кай Хаверц заинтересовал Баварию, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, мюнхенский клуб предложил пятилетний контракт игроку с заработной платой восемь миллионов евро за сезон. Подробности не раскрываются. 

В текущем сезоне Хаверц провел 22 матча в Бундеслиге: на его счету шесть голов и пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Байер хочет выручить за Хаверца более 100 миллионов

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