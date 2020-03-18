Коронавирус рискует испортить летний трансфер игроку.
Кай Хаверц, getty images
18 марта 2020, 15:51
Руководство Байера может постараться удержать полузащитника Кая Хаверца на следующий сезон, сообщает SportBild.
По данным источника, причиной такого решения может стать финансовая составляющая. Дело в том, что из-за пандемии коронавируса стоимость игрока может упасть, а немцы не намерены продавать его меньше установленной суммы.
Ранее менеджер леверкузенцев подтвердил, что клуб готов отпустить молодого футболиста в межсезонье, но не меньше, чем за 100 миллионов евро.
В текущем сезоне Хаверц провел 22 матча в Бундеслиге: на его счету шесть голов и пять результативных передач.