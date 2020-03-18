Германия

Коронавирус рискует испортить летний трансфер игроку.

Руководство Байера может постараться удержать полузащитника Кая Хаверца на следующий сезон, сообщает SportBild.

По данным источника, причиной такого решения может стать финансовая составляющая. Дело в том, что из-за пандемии коронавируса стоимость игрока может упасть, а немцы не намерены продавать его меньше установленной суммы.

Ранее менеджер леверкузенцев подтвердил, что клуб готов отпустить молодого футболиста в межсезонье, но не меньше, чем за 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Хаверц провел 22 матча в Бундеслиге: на его счету шесть голов и пять результативных передач.