Германия

"Волки" проведут совещание, на котором обсудят дальнейшие действия.

Соперник донецкого Шахтера в Лиге Европы Вольфсбург может возобновить свои тренировки уже завтра, 23 марта. Об этом сообщает Kicker.

Бундеслига была приостановлена до 2 апреля. Пока что клубы не получали никакой информации о возможном продлении карантина. Предварительно, на 4 апреля у Вольфсбурга запланирован поединок против Байера.

Руководство "волков" обсудит с тренерским штабом дальнейшие действия. Не исключено, что с понедельника команда возобновит тренировки. В случае если это произойдет, Вольфсбург будет заниматься исключительно беговой работой, без мячей. "Мы будем соблюдать дистанцию", — сказал исполнительный директор клуба Йорг Шмадтке

Напомним, Вольфсбург проиграл Шахтеру (1:2) в первом домашнем матче 1/8 финала Лиги Европы. В чемпионате Германии "волки" располагаются на седьмом месте.

За последние сутки в Германии количество зараженных увеличилось приблизительно на 2 тыс человек. На данный момент в стране зафиксировано 26 774 заболеваний коронавирусом. 93 человека умерло, 310 вылечилось.

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