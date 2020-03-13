В Германии отменили 26-й тур, Бундеслига ушла на карантин

Матчи чемпионата Германии приостановлены сроком до 2 апреля.
Photo DFB
13 марта 2020, 17:37
Немецкий футбольный союз принял официальное решение о переносе поединков 26-го тура Первой и Второй Бундеслиг.
Ожидалось, что 26-й тур будет сыгран в соответствии с графиком, а в понедельник, 16 марта, чиновники примут решение об остановке чемпионата.
Футбольные власти Германии не стали рисковать и остановили проведение матчей чемпионата немедленно. Все поединки предстоящего тура, в том числе сегодняшний Фортуна — Падерборн, не состоятся.
Данное решение будет действовать предварительно до 2 апреля.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.