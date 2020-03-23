Германия

"Волки" решили отказаться от карантина.

Основная команда Вольфсбурга решила возобновить тренировочный процесс, несмотря на карантин и отсутствие любой футбольной деятельности в Германии вплоть до третьего апреля.

Отметим, что "волки" первыми приступили к работе среди всех клубов из топ-чемпионатов. Сообщается, что игроки будут тренироваться в строгих гигиенических условиях.

Немецкие СМИ отмечают, что решение Вольфсбурга не продлевать карантин стало неожиданностью, учитывая общую необходимость социальной дистанции, чтобы помочь уменьшить распространение COVID-19.

Также отмечается, что Бундеслига в ближайшие 48 часов примет решение продлить меры с третьего апреля на более поздний срок.