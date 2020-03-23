Германия

Соперник Шахтера по Лиге Европы возобновил тренировки, несмотря на COVID-19.

Футбольный клуб Вольфсбург на своем официальном сайте объявил о возобновлении тренировок 23 марта, однако занятия будут проходить при строгом соблюдении гигиенических норм.

Подопечные Оливера Гласнера будут работать в небольших группах и в разное время, а сами тренировки будут проходить исключительно в тренажерном зале.

"Футболисты настроены к возобновлению чемпионата 2 апреля. Даже если этого не произойдет, мы должны принять данное решение и приспособиться к нему", — заявил управляющий директор клуба Йорг Шмадтке.

Напомним, что Вольфсбург — соперник донецкого Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч этих команд в Германии завершился победой "горняков" со счетом 1:2. Дата ответной встречи перенесена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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