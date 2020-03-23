Германия

Мюнхенцы могут вернуть вратаря в Германию.

Бавария может постараться пригласить в летнее трансферное окно голкипера Барселоны Марка-Андре тер Штегена, утверждает Sport.

По данным источника, такое решение связано с тем, что переговоры с основным вратарем команды Мануэлем Нойером о новом контракте значительно затруднились, так как 33-летний игрок хочет получить долгосрочное соглашение.

Также отмечается, что и тер Штеген сейчас обсуждает с каталонцами продление контракта. Сообщалось, что переговоры идут проблематично, ведь стороны не могут договориться о зарплате.

Ранее утверждалось, что немецкий футболист также попал в сферу интересов лондонского Челси.