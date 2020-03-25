Германия

Клубы собрали уже порядка 20 млн евро.

В случае если сезон в Германии не возобновится, местные клубы могут потерять суммарно около 740 млн евро. Такие грандиозные потери могут привести некоторые клубы к банкротству.

Как сообщает Bild, мюнхенская Бавария, дортмундская Боруссия, РБ Лейпциг и леверкузенский Байер не намерены в данном случае стоять в стороне. На данный момент эти клубы собрали уже 20 млн евро.

Собравшиеся деньги будут перечислены Бундеслиге, которая в свою очередь равномерно распределит эти средства между клубами Первой и Второй Бундеслиг, больше всех пострадавших из-за карантина.

Напомним, карантин в чемпионате Германии был продлен до 30 апреля.

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