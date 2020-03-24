Германия

Еще минимум на месяц Германия останется без футбола.

На заседании президиума Немецкой футбольной лиги было принято решение продлить ранее установленный до 2 апреля карантин в Первой и Второй бундеслигах до 30 апреля — сообщил официальный сайт футбольной лиги. Это решение носит рекомендационный характер, но вряд ли кто-то станет его оспаривать.

При этом в официальном пресс-релизе было отмечено, что надежды завершить национальное первенство до 30 июня остаются, но все будет зависеть от развития ситуации с пандемией COVID-19.

Кроме чемпионата, на неопределенный срок отложен тендер на право телетрансляций первенства Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах рассматривают три варианта завершения сезона-2019/20.

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