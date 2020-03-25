Германия

Мюнхенский гранд надеется продлить соглашение с 33-летним голкипером.

Вратарь Баварии Мануэль Нойер в ближайшем будущем может покинуть мюнхенский клуб, поскольку его контракт рассчитан до лета 2021 года.

Как сообщает Bild, агент 33-летнего немца посетил офис Баварии, что провести очередные переговоры с руководством о продлении соглашения своего клиента.

Источник утверждает, что стороны не смогли прийти к общему согласию, поэтому вопрос касательно будущего Нойера до сих пор остается открытым.

В текущем сезоне опытный вратарь сыграл на клубном уровне 37 поединков во всех турнирах, в которых он пропустил 38 голов и провел 15 "сухих" матчей.

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