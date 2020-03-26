Германия

Австриец не планирует переезжать на Туманный Альбион.

Руководство Баварии предложило Манчестер Сити обменять своего защитника Давида Алабу на крайнего полузащитника Манчестер Сити Лероя Сане, сообщает Bild.

По данным источника, стороны были готовы обсудить все условия подобной сделки, но австрийский футболист "красных" отказал клубу в подобной переезде.

Отмечается, что Алаба рассматривает вариант с тем, чтобы покинуть стан баварской команды в будущее трансферное окно, но фулбэк хочет перейти в клуб из Примеры.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 28 поединков в футболке "красных", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что за ситуацией вокруг Алабы активно наблюдают как Барселона, так и мадридский Реал.