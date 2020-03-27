Германия

Австриец намерен продолжить карьеру в другой команде.

Защитник Баварии Давид Алаба намерен сменить клубную прописку в будущее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

По данным источника, руководство мюнхенцев смирилось с потерей футболиста, и они также намерены его выгодно продать, так как контракт фулбэка завершается в 2021 году.

В текущем сезоне 27-летний австрийский игрок провел 28 поединков в футболке мюнхенцев, отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Алаба отказался от варианта с переходом в Манчестер Сити, так как хочет переехать играть в чемпионат Испании, где в его услугах заинтересованы Реал и Барселона.