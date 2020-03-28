Германия

Мюнхенцы были не готовы отпускать своего защитника.

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге отреагировал на слухи о том, что клуб хотел обменять своего защитника Давида Алабу на вингера Манчестер Сити Лероя Сане.

"Я слышал о том, что ходят слухи, что мы хотели бы отправить Алабу в Манчестер Сити в обмен на Лероя Сане. Я очень четко говорю: это все сказки и не имеет ничего общего с реальность".

"Могу заверить, что это не вариант для Баварии вообще, мы не на базаре, чтобы так распоряжаться своими игроками", — сказал Румменигге TZ.

Тем не менее, СМИ ранее сообщали, что Алаба таки намерен покинуть стан мюнхенской команды в трансферное окно, но австриец предпочитает переехать в Испанию, нежели на Туманный Альбион.