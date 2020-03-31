Германия

"Шмели" определились с первыми кадровыми усилениями.

Как сообщает Bild, руководство Боруссии Д практически договорилось о трансфере полузащитника Бирмингема Джуда Биллингэма и защитника ПСЖ Томаса Менье.

Отмечается, что дортмундцы согласовали с футболистами условия личного контракта. Тем не менее, "шмелям" еще предстоит обсудить сумму компенсации за молодого хавбека с англичанами, а бельгийский игрок парижан присоединится к немцам на правах свободного агента.

Действующий контракт Беллингэма с Бирмингемом рассчитан до июня 2021 года. Ранее сообщалось, что полузащитник отказался от варианта с переходом в Манчестер Юнайтед.

Также отмечалось, что в услугах Менье всерьез заинтересован Тоттенхэм.