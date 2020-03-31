Германия

Карл-Хайнц высказал свое мнение об экс-хавбеке Баварии.

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге поведал о том, где видит полузащитника Боруссии Д Марио Гетце, заявив, что сожалеет, что его карьера пошла не по самому гладкому сценарию.

"Думаю, Марио мог бы перейти в клуб вроде Эвертона или Вест Хэма, или же какую-то среднюю команду из Италии. В Бундеслиге он мог бы попробовать свои силы в Боруссии М или Байере. Надеюсь, он сможет скинуть с себя давление и найдет свой путь, хотя на данный момент я и сомневаюсь в этом".

"Когда я читаю лекции, то часто демонстрирую людям победный гол Гетце в финале ЧМ-2014. Я всегда вижу улыбки на лицах людей, я и сам получаю удовольствие. Но в то же время чувствую небольшую грусть. Я задаюсь вопросом: "А что же случилось позже? Что случилось с игроком, который на поле мог демонстрировать такой уровень?" Но у меня нет ответов на эти вопросы. Вероятно, только сам Гетце может найти их", — сказал Румменигге.

Ранее сообщалось, что по истечению своего контракта Гетце может заключить соглашение с Миланом.