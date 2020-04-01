Германия

Полузащитник высказался о своем одноклубнике.

Полузащитник Лейпцига Тайлер Адамс выделил сильные качества форварда Тимо Вернера, заявив, что немец может выступать за топ-клуб.

"Качество, которое бросается в глаза больше всего, это то, насколько разнообразно Вернер может забивать. Он забивает с левого и правого флангов, по центру, забивает с позиции полузащитника и "девятки".

"Есть так много ролей, в которые он может выполнять на поле, вот что делает его таким уникальным футболистом".

"Если вы можете забивать столь разнообразно, вы сможете играть на высшем уровне в течение очень долгого времени. Тимо может выступать за крупнейшие топ-клубы и национальную сборную", — цитирует Адамса Goal.

Ранее спортивный директор Лейпцига заявил, что клуб готов к тому, что Вернер покинет команду в ближайшее трансферное окно.