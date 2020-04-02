Германия

Хороший пример своим коллегам показали футболисты топ-клубов Германии.

В связи с убытками футбольных клубов, вызванными пандемией коронавируса и остановкой всех соревнований, футболисты пяти немецких клубов согласились на существенное понижение зарплаты.

Помимо этого, Бавария, Боруссия Д, РБ Лейпциг и Байер выделят 20 млн евро другим немецким клубам, которые понесут наибольшие убытки.

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