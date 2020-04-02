В связи с убытками футбольных клубов, вызванными пандемией коронавируса и остановкой всех соревнований, футболисты пяти немецких клубов согласились на существенное понижение зарплаты.
О решении своих игроков пойти на уступки в непростое время официально объявили пресс-службы клубов, таких как мюнхенская Бавария, дортмундская Боруссия, РБ Лейпциг, леверкузенский Байер и Шальке.
Помимо этого, Бавария, Боруссия Д, РБ Лейпциг и Байер выделят 20 млн евро другим немецким клубам, которые понесут наибольшие убытки.
Напомним, клубы Бундеслиги поддержали перерыв до 30 апреля и готовятся играть без зрителей.

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