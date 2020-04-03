Германия

Вашему вниманию подборка голов, ассистов и "скиллов" Джейдона Санчо.

После перехода в Бундеслигу он регулярно портит нервы защитникам других команд. Он один из самых лучших талантов в Европе, его будущее еще впереди, но уже сейчас он дает результат.

Вашему вниманию нарезка игровых действий Джейдона Санчо из дортмундской Боруссии:

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Отметим, что Санчо в 19 лет стал самым молодым футболистом, который забил 25 голов в Бундеслиге.

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