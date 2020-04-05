Бывший наставник мюнхенской команды разделяет решение руководства.
ХАНС-ДИТЕР ФЛИК, GETTY IMAGES
05 апреля 2020, 20:27
Юпп Хайнкес считает, что Бавария поступила правильно, продлив контракт с Хансом Фликом.
"Бавария поступила мудро, утвердив Флика главным тренером. Он идеальный тренер, у него много опыта на разных должностях".
"Он компетентен, лидер во всех сферах и прекрасно ведет себя на публике".
"Желаю ему удачи и Баварии во всех турнирах", — приводит слова Юппа Хайнкеса Goal.com.
Напомним, что Флик подписал соглашение до лета 2023 года.
Ранее Football.ua разбирал, почему Ханси Флик достоин продолжить работу с Баварией.
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