Германия

Бывший наставник мюнхенской команды разделяет решение руководства.

Юпп Хайнкес считает, что Бавария поступила правильно, продлив контракт с Хансом Фликом.

"Бавария поступила мудро, утвердив Флика главным тренером. Он идеальный тренер, у него много опыта на разных должностях".

"Он компетентен, лидер во всех сферах и прекрасно ведет себя на публике".

"Желаю ему удачи и Баварии во всех турнирах", — приводит слова Юппа Хайнкеса Goal.com.

Напомним, что Флик подписал соглашение до лета 2023 года.

Ранее Football.ua разбирал, почему Ханси Флик достоин продолжить работу с Баварией.

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