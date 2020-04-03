Германия

Генеральный директор Баварии Карл-Хайнц Румменигге — о продлении контракта с Хансом Фликом.

Ханс Флик продлил соглашение с Баварией до 30 июня 2023 года.

"Бавария очень довольна работой Флика. Команда очень хорошо развивается под его руководством, играет в привлекательный футбол, а это отражается на результатах".

"Мы – единственная немецкая команда, которая продолжает участвовать во всех трех соревнованиях. Мне нравится, как он руководит командой, его человеческие качества убедительные".

"Бавария доверяет Флику, мы убеждены, что мы продолжим достигать наших целей с ним в будущем", — приводит слова Карла-Хайнца Румменигге официальный сайт Баварии.

Ранее Football.ua разбирал, почему Ханси Флик достоин продолжить работу с Баварией.

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