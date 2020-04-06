Германия

Полузащитник должен заключить новое соглашение с мюнхенской командой.

Тиаго Алькантара продолжит выступать за Баварию, сообщает Kicker.

По информации источника, 28-летний футболист и руководство мюнхенской команды практически пришли к соглашению.

Остались незначительные детали, и сделка будет перезаключена.

Также Бавария приблизилась к продлению контракта с Томасом Мюллером, в то время как переговоры с Мануэлем Нойером и Давидом Алабой идут не так гладко.

Напомним, что Алькантара выступает за Баварию с 2013 года.

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