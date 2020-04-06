Полузащитник должен заключить новое соглашение с мюнхенской командой.
ТИАГО АЛЬКАНТАРА, GETTY IMAGES
06 апреля 2020, 00:24
Тиаго Алькантара продолжит выступать за Баварию, сообщает Kicker.
По информации источника, 28-летний футболист и руководство мюнхенской команды практически пришли к соглашению.
Остались незначительные детали, и сделка будет перезаключена.
Также Бавария приблизилась к продлению контракта с Томасом Мюллером, в то время как переговоры с Мануэлем Нойером и Давидом Алабой идут не так гладко.
Напомним, что Алькантара выступает за Баварию с 2013 года.
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