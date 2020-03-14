Испания

Испанец призывает достойно преодолеть кризис.

Полузащитник Баварии Тиаго Алькантара отреагировал на ситуацию вокруг отмены регулярных чемпионатов из-за эпидемии коронавируса в Европе.

"Это безумие. Пожалуйста, прекратите шутить на эту тему и вернитесь в реальность. Давайте будем честными, есть гораздо более важные приоритеты, чем любой вид спорта", — написал Алькантара в своем Twitter.

Напомним, Бундеслига стала последним из топ-5 европейских чемпионатов, которая объявила о прекращении поединков из-за карантина.

К слову, в Высшей лиге даже есть один игрок, который заболел коронавирусом — им стал футболист Падерборна Лука Килиан.