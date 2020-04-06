Германия

Вратарь Баварии прокомментировал тренировки маленькими группами.

Мануэлю Нойеру непривычно тренироваться таким образом, но доволен началом процесса.

"Тренироваться в небольших группах очень необычно чувство. Тем не менее, приятно снова увидеть одноклубников лично".

"Я благодарен клубу и сотрудникам, которые позволили в эти сложные моменты снова тренироваться на поле", — приводит слова Нойера официальный сайт Баварии.

Ранее сообщалось, что Нойер требует у Баварии контракт до лета 2025 года.

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