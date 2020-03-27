Германия

Немецкий голкипер хочет продолжить выступать в чемпионате Германии.

Вратарь Баварии Мануэль Нойер планирует остаться в мюнхенском клубе, несмотря на интерес лондонского Челси. Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, 34-летний голкипер не рассматривает вариант с переходом летом в команду из другого чемпионата, поэтому предстоящий сезон он точно доиграет в Баварии.

У Нойера сложились отличные отношения с главным тренером Хансом Фликом, и немец хотел бы выиграть Лигу чемпионов во второй раз в футболке Баварии.

Стоит отметить, что нынешнее соглашение Мануэля Нойера с "красными" истекает летом 2021 года. Последние переговоры опытного вратаря с клубом о продлении контракта завершились неудачно.

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