Германия

Французский полузащитник испытывал проблемы с голеностопом.

Хавбек Баварии Корентен Толиссо был вынужден досрочно прекратить тренировочное занятие команды, сообщает Bild.

Причиной этому стали проблемы 25-летнего игрока с голеностопом левой ноги.

Бавария, как и другие клубы Бундеслиги, вернулась к тренировочному процессу, соблюдая ряд ограничений, связанных с коронавирусом.

В нынешнем сезоне Корентен провел 24 матча во всех турнирах за Баварию, отметившись 3 голами и 5 ассистами.