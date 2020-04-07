Французский полузащитник испытывал проблемы с голеностопом.
Корентен Толиссо, Getty Images
07 апреля 2020, 08:59
Хавбек Баварии Корентен Толиссо был вынужден досрочно прекратить тренировочное занятие команды, сообщает Bild.
Причиной этому стали проблемы 25-летнего игрока с голеностопом левой ноги.
Бавария, как и другие клубы Бундеслиги, вернулась к тренировочному процессу, соблюдая ряд ограничений, связанных с коронавирусом.
В нынешнем сезоне Корентен провел 24 матча во всех турнирах за Баварию, отметившись 3 голами и 5 ассистами.