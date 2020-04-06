Немецкие команды приступают к тренировочному процессу.
ФОТО ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА БУНДЕСЛИГИ
06 апреля 2020, 19:59
Клубам Бундеслиги было позволено вернуться к тренировочному процессу в понедельник, 6 апреля, сообщает СhannelNewsAsia.
При этом, некоторые команды тренируются в небольших группах на фоне жестких мер по сдерживанию распространения коронавируса.
Футбол в Германии был приостановлен почти на месяц, а Немецкая футбольная лига заявила, что запрет для высших дивизионов будет действовать как минимум до 30 апреля.
Тем не менее, клубам Бундеслиги было позволено вернуться к тренировкам, а Бавария тренируется в небольших группах, чтобы минимизировать риск заражения.
Ранее сообщалось, что более трети клубов Бундеслиги столкнутся с перспективой банкротства.
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