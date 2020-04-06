Германия

Немецкие команды приступают к тренировочному процессу.

Клубам Бундеслиги было позволено вернуться к тренировочному процессу в понедельник, 6 апреля, сообщает СhannelNewsAsia.

При этом, некоторые команды тренируются в небольших группах на фоне жестких мер по сдерживанию распространения коронавируса.

Футбол в Германии был приостановлен почти на месяц, а Немецкая футбольная лига заявила, что запрет для высших дивизионов будет действовать как минимум до 30 апреля.

Тем не менее, клубам Бундеслиги было позволено вернуться к тренировкам, а Бавария тренируется в небольших группах, чтобы минимизировать риск заражения.

Ранее сообщалось, что более трети клубов Бундеслиги столкнутся с перспективой банкротства.

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