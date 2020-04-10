Германия

Football.ua рассказывает о неудачной карьере одного из самых перспективных футболистов.

Он был выдающимся молодым талантом, которому предрекали место среди лучших футболистов мира, но в итоге давление, слава и прочие обстоятельства превратили его в очередную заурядность. Таких примеров футбол знает в достатке, но история Марио Гетце — одна из ярчайших в подобном сценарии. С самых юных лет за полузащитником закрепилось прозвище "Золотой мальчик", оно же и стало его бременем по истечению лет. Главной надежде немецкого футбола сейчас всего 27 лет, его контракт с Боруссией Д подходит к концу, а впереди лишь призрачные надежды на реанимацию карьеры.

С чего все начиналось?

Гетце — это тот пример, когда природный талант находит того самого тренера, который может его раскрыть сполна. Именно Юрген Клопп, которого сам Марио называет своим футбольным отцом, сумел разглядеть колоссальный потенциал игрока, а умение эмоционального специалиста индивидуально работать с футболистами сыграло ключевую роль. Можно ли сказать, что именно Клопп подарил миру Гетце? Да, вполне. Конечно, это никак не преуменьшает заслуг хавбека.

К 20-ти годам полузащитник уже стал одним из ключевых футболистов чемпионской Боруссии сезонов-2010/11 и 2011/12. Очевидно, топ-клубы тут же образовали очередь за право заполучить игрока в свою команду, а иностранная пресса, естественно, уже дала игроку звание "нового Месси".

Весной 2013 года Гетце совершает довольно серьезный и скандальный шаг. За два месяца до открытия трансферного окна хавбек подписывает предварительный контракт с главным соперником "шмелей" — Баварией. Клуб, несмотря на конкуренцию с "красными", довольно потирал руки, так как сумма трансфера составила 37 миллионов евро — рекордной на то время ценой, заплаченной за немецкого футболиста. Марио заявил, что переезд в Мюнхен — это шаг вперед в его карьере, ну а для болельщиков Дортмунда воспитанник команды и главный молодой талант в сию минуту стал предателем. В будущем гетце это еще аукнется.

Карл-Хайнц Румменигге, чтобы подчеркнуть ценность Гетце, заявил, что Бавария предпочла купить именно его, а не Неймара, который тогда конкурировал с немцем за звание самого перспективного молодого игрока. Сам же футболист перешел под начало Гвардиолы, с которым он так горел желанием работать. К слову, первый сезон на Альянц Арене выдался очень даже приличным — 15 голов и 13 результативных передач в 45 поединках. Все складывалось для Гетце весьма удачно, а впереди его ожидал Мундиаль-2014.

На полях Бразилии, как оказалось в будущем, 22-летний Гетце и застал пик своей карьеры. Полузащитник начал чемпионат мира как игрок основы "бундестим", но ближе к решающим стадиям турнира Лев усадил хавбека на скамейку. Тем не менее, это не помешало Марио войти в историю Германии. Сейчас вспомним, как это произошло.

На 88-й минуте финального поединка против Аргентины Марио вышел на поле Мараканы, а в дополнительное время забил единственный гол, который принес его сборной звание чемпионов мира. К "Золотому мальчику" добавился статус "Героя нации". С того момента карьера футболиста пошла под откос.

Что пошло не так?

Пожалуй, на тот момент нельзя было представить игрока, на которого оказывалось бы такое давление. Ты играешь в сильнейшем клубе страны, за тебя заплатили рекордную, как за немца, сумму, ты подарил своей сборной победу на Мундиале. Гетце с таким грузом не справился, но все происходило постепенно.

Сразу после чемпионата мира хавбек закрепил за собой место в основе Баварии, но ощутимо сдал во второй половине сезона-2014/15. Настолько игра Марио не впечатляла, что полузащитника стал критиковать легендарный Беккенбауэр: "Иногда Гетце мне кажется ребенком, который, проиграв борьбу, продолжает стоять на месте". Немецкие СМИ, в свою очередь, активно сообщали о том, что Гвардиола утратил доверие к игроку. Со временем и сам Гетце прошелся по Пепу, заявив, что испанцу важны лишь тактики и схемы, и ему нет дела до индивидуальной работы с футболистами.

Дальше становилось только хуже. Результативность Гетце снижалась, добавились проблемы с травмами. Конкуренция в Баварии таких оплошностей не позволяет, и сезон-2015/16 полузащитник провел уже в статусе запасного игрока. Спасать карьеру Марио принялся его бывший клуб — Боруссия Дортмунд.

Летом 2016-го года футболист вернулся на Сигнал Идуна Парк, и, казалось бы, это идеальный вариант, чтобы в родных стенах вновь заявить о себе. Но дело в том, что стены дортмундских трибун перестали для хавбека быть родными, ведь болельщики никак не могли забыть его предательство трехлетней давности. Своего "Золотого мальчика" фанаты встретили баннерами "Иди к черту, Гетце!".

Дома его не ждали, и, видимо, это сказалось на психологии игрока, о чем свидетельствует крайне блеклое начало сезона-2016/17 — один гол и один ассист в 10 матчах. Затем карьеру Марио ждал тяжелейший удар — футболист столкнулся с серьезными проблемами с обменом веществ, из-за чего он фактически пропустил всю вторую половину сезона. Гетце вернулся в следующем розыгрыше, но он был катастрофически далек от оптимальных физических кондиций — хавбек чаще других выпадал из игры, не принося команде никакой пользы от матча к матчу. Естественно, болельщики не в последнюю очередь винили его в общих неудачах "шмелей" в том сезоне.

Герой чемпионата мира-2014 остался за бортом сборной на Мундиаль-2018. Кого-либо это удивило? Нет. И если еще в сезоне-2018/19 Гетце более-менее регулярно выходил на поле, в среднем проводя 64 минуты за поединок, то летние приобретения Боруссии и вовсе не оставили шансов Марио на нынешний розыгрыш. Хавбек провел на поле суммарно 596 минут в 19 матчах, забив три гола и отдав один ассист.

Он напрочь проигрывает конкуренцию в полузащите Брандту, Азару, Санчо, Ройсу, Джану или кому-либо еще. И если Фавр в первой половине сезона время от времени выпускал Гетце на позицию центрфорварда, то прибытие Холанда лишило его и этой функции. Карьера "Золотого мальчика" в Дортмунде бесповоротно подходит к концу.

Что дальше?

В сегодняшних кризисных реалиях Марио довольно просто найдет себе клуб, ведь он обладает важным трансферным преимуществом — за его покупку не надо платить. Его форма вряд ли позволит требовать "жирный" контракт: 10 миллионов евро, которые он получал в Дортмунде, ему сейчас не заплатит никто. Возможно, только китайцы.

СМИ сообщают об активном интересе со стороны итальянских клубов, ведь финансовая ситуация в Серии А оставляет желать лучшего. В первую очередь, называют Рому и Милан, но авторитетные медиа утверждают, что даже они не спешат начинать вести переговоры. Немцы же пишут, что есть интерес со стороны Байера, или же Марио может стать частью нового проекта Герты. Об английских клубах, куда игрока сватали долгие годы, не слышно уже давно.

Как бы там ни было, Гетце всего 27 лет. Да, есть огромные сомнения, что мы увидим его когда-то еще на ведущих ролях в топ-клубе, но вот стать важным игроком команды калибра той же Герты или Милана ему вполне под силу. Без сомнения, уход из Боруссии — это шанс начать все с чистого листа. Шанс понять, что пошло не так. Румменигге, который тогда оформил переход Гетце в Баварию, также считает, что только сам игрок способен отыскать ответ.

"Я задаюсь вопросом: "А что же случилось? Что случилось с игроком, который на поле мог демонстрировать такой уровень?" Но у меня нет ответов на эти вопросы. Вероятно, только сам Гетце может найти их".

Антон Рыбаков, Football.ua