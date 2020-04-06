Италия

Итальянские клубы сдержанно отреагировали на возможность подписать полузащитника.

Марио Гетце получает недостаточно игровой практики в Боруссии Д в этом сезоне, а потому ищет новую команду, сообщает Gazzetta dello Sport.

Услуги немецкого полузащитника, контракт которого истекает летом, были предложены Роме и Милану, но клубы не захотели вести переговоры.

В текущем сезоне Гетце провел 19 поединков (596 минут в общей сложности), забив три гола и сделав ассист.

Также на немецкого полузащитника претендует Байер.