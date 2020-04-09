Германия

Хавбек рассказал, как могла повернуться его карьера.

Полузащитник Боруссии Д Марко Ройс заявил, что ранее у него была возможно перейти в Баварию, но в Германии он предпочитает играть лишь за Дортмунд.

"У меня было предложение от Баварии, как и от других клубов. Я очень уважаю мюнхенцев и то, что их клуб делал на протяжении десятилетий".

"Но я всегда хотел играть за Боруссию Д. Это всегда был клуб, к которому мое сердце тянуло меня. Когда я тогда играл в Гладбахе, мне было ясно: в Бундеслиге я бы перешел только в Дортмунд, иначе я уеду за границу", — сказал Ройс в интервью Sport Bild.

Ранее немецкий футболист заявил, что крайнему полузащитнику команды Джейдону Санчо следует остаться на Сигнал Идуна Парк.