Хавбек рассказал, как могла повернуться его карьера.
Марко Ройс, getty images
09 апреля 2020, 09:54
Полузащитник Боруссии Д Марко Ройс заявил, что ранее у него была возможно перейти в Баварию, но в Германии он предпочитает играть лишь за Дортмунд.
"У меня было предложение от Баварии, как и от других клубов. Я очень уважаю мюнхенцев и то, что их клуб делал на протяжении десятилетий".
"Но я всегда хотел играть за Боруссию Д. Это всегда был клуб, к которому мое сердце тянуло меня. Когда я тогда играл в Гладбахе, мне было ясно: в Бундеслиге я бы перешел только в Дортмунд, иначе я уеду за границу", — сказал Ройс в интервью Sport Bild.
Ранее немецкий футболист заявил, что крайнему полузащитнику команды Джейдону Санчо следует остаться на Сигнал Идуна Парк.