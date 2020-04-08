Германия

Капитан дортмундцев дал совет молодому партнеру.

Марко Ройс считает, что Санчо нужно продолжать прогрессировать в Боруссии Д, а уже через год или два перейти в другой клуб.

"Санчо — выдающийся игрок и определенно будет востребованным во многих клубах. Это факт. Сейчас он играет на еще более высоком уровне, чем в прошлом году, и будет чрезвычайно ценным в достижении наших целей.

Я бы посоветовал ему остаться в Боруссии Д еще на год, может быть, на два. С моей точки зрения, для него сейчас нет лучшего места. После этого он может сделать действительно значимый шаг как еще более совершенный игрок", — приводит слова Ройса bulinews.

Санчо забил 17 голов и сделал 19 результативных передач в 35 играх за Боруссию Д в этом сезоне. Его контракт с клубом действует до 2022 года.

Маркус Рашфорд ранее выразил желание, что сможет поиграть с Санчо в Манчестер Юнайтед.