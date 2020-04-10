Нападающий еще не изъявлял желания покинуть немецкий клуб.
Тимо Вернер, Getty Images
10 апреля 2020, 20:30
Форварда РБ Лейпциг Тимо Вернера давно связывают с переходом в Ливерпуль или Баварию, однако генеральный директор "быков" Оливер Минтцлафф не беспокоится из-за этого.
"Я глубоко спокоен по поводу Вернера. Он еще не говорил, что хочет уйти в конце сезона, да и не должен. Контракт Тимо рассчитан до 2023 года", — заявил Минтцлафф Sky Germany.
В нынешнем сезоне на счету Вернера 27 голов и 12 ассистов в 36 играх за РБ Лейпциг во всех турнирах.
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